19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler, Hırvatistan'da oynanan maçta rakibini setlerle mağlup etti.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final müsabakasında milli takım, Çin'le karşılaştı.
Rakibini 25-20, 23-25, 25-19 ve 25-9'luk setlerle 3-1 mağlup eden milliler, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Ay-yıldızlılar, yarın Bulgaristan-Brezilya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor