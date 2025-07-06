19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'yı 3-1 Mağlup Etti

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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında İspanya'yı 3-1 yenerek galibiyetini elde etti. Takım, gruptaki beşinci maçı için yarın ABD ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında İspanya'yı 3-1 yendi.

Osijek kentinde oynanan müsabakada milli takım, İspanya'yı 20-25, 25-17, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Milliler, gruptaki beşinci ve son maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk dört sırada yer alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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