19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Türkiye'nin 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki mücadelesi yarın Arnavutluk'ta başlayacak. Milli takım, Moldova ve Kosova ile B Grubu'nda mücadele edecek.