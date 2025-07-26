19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonasında Üçüncü Mağlubiyetini Aldı

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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Pakistan'a 3-0 yenilerek grubunda üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Maç, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde oynandı. Ay-yıldızlılar, 28 Temmuz Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Pakistan'a 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı 17-25, 19-25 ve 19-25'lik setlerle kaybetti.

Grupta üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, dördüncü maçını 28 Temmuz Pazartesi günü Belçika ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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