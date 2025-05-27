19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı
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Türkiye Satranç Federasyonu Niğde İl Temsilciliği ile Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası, 4 farklı kategoride genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Niğde Satranç İl Temsilcisi Ceyhan Bayındır, bölgede satranca olan ilginin arttığını belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu Niğde İl Temsilciliği ile Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Niğde Sabancı Yurdu satranç salonunda gerçekleştirilen ve 4 farklı kategoride yapılan müsabakalara çok sayıda genç sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Niğde Satranç İl Temsilcisi Ceyhan Bayındır, Niğde'de satranca olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Bayındır, satranç sporunun çocuklar ve gençler arasında daha da yaygınlaşması adına çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

Turnuvada derece elde sporcular şöyle;

Açık Kategoride

1.Muhammed Raşid Doğanç

2. Ela Güzel

3. İbrahim Mert Aktay

4. Umut Balcı

5. Baturalp Timurkutluk

14 Yaş ve Altı Kategoride

1. Muhammed Eymen Susem

2. Emin Özkan

3. Faik Efe Yalçın

4. Ahmet Süleyma Bellikli

5. Bilal Eren Güler

10 Yaş ve Altı Kategoride

1. Deniz Kayra Taştan

2. Mehmet Fehmi Gören

3. Muhammed Batur Aktaş

4. Bade Ecemiş

5. Poyraz Mete Yeğin

8 Yaş ve Altı Kategoride

1. Asya Hilal Erten

2. Ömer Asaf Dalgıç

3. Kerem Efe Şenkul

4. Miraç Özkan

5. Elif Su Karaca - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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