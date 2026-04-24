19 Mayıs Erciyes Tırmanışı başvuruları başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2026 faaliyet programında bulunan 19 Mayıs Gençlik Tırmanışları kapsamında yapılacak Erciyes Zirve Tırmanışı için başvurular başladı.

19 Mayıs Gençlik Tırmanışları kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Erciyes Zirve tırmanışı için başvurular başladı. Etkinliğe katılmak isteyenler 13 Mayıs tarihine kadar başvuru yapabilecek. Adaylar, kayıtlarını kulüpleri aracılığı ile yeni yönetim doküman sistemi üzerinden yapabilecekler. Tüm katılımcıların 2026 yılı vizeli dağcılık lisanslarını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak ve kar gözlüğü, yedek bot, giysi ile kişisel ilk yardım kiti zorunlu tutulacak.

Tekir Yaylası Rotası üzerinden gerçekleştirilecek tırmanış 19 Mayıs Salı günü saat 03.00'da Tekir Kapı'da ki kamp alanından başlayacak. - KAYSERİ

