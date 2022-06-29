19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları yer aleti finallerinde milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları yer aleti finallerinde milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler bireysel alet finalleri başladı. Yer aleti finallerinde milli cimnastikçi Ahmet Önder 14.300 puanla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı. Adem Asil ise 14.200 puanla bronz madalya elde etti. Yer aletinde İtalyan sporcu Nicola Bartolini birinci sırayı aldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Güncel Haberler

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