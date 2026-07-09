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Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 27-25, 25-18, 20-25, 20-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grupta 7'de 7 yaptı.

Yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen Türkiye, İtalya'ya ilk mağlubiyetini yaşattı ve 1. Grup'u lider tamamladı.

Milliler, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde 2. Grup ikincisiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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