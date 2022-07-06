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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

AA - Emre Doğan - Spor
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Edanur Tulum, kadınlar 400 metrede bronz madalya kazandı.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Edanur Tulum, kadınlar 400 metrede bronz madalya kazandı.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 400 metre finali yapıldı.

Edanur Tulum, 53.96'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Edanur, 54.19 ile elinde bulundurduğu 18 yaş altı Türkiye rekorunu da 53.96'ya indirmeyi başardı.

Yarışmada Büyük Britanyalı Charlotte Henrich 53.54'lük süresiyle altın, Çek sporcu Lurdes Gloria Manuel ise 53.61 ile gümüş madalya elde etti.

AA / Emre Doğan - Spor

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