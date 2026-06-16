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Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da "tarihi" birincilik

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da 'tarihi' birincilik
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Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'daki 28 km'lik Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışını 9 saatte tamamlayarak birinci oldu ve bu parkuru solo geçen ilk Türk sporcu unvanını kazandı.

Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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