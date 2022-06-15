17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir, altın madalya kazandı. Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir, altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada 71 kiloda mindere çıkan İbrahim Özdemir, final müsabakasında Azerbaycanlı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçilerden 92 kiloda mindere çıkan Lokman Gül ise bronz madalya müsabakasında Alman rakibine kaybederek beşinci sırayı aldı. Şampiyonada Grekoromen Milli Takımı, takım halinde dördüncü oldu. Grekoromen Milli Takımı'nda İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş ve Halil Çınar bronz madalya elde etti. Grekoromen Milli Takımı toplamda 3 madalya kazanarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna'nın ardından 4. tamamladı. AA / Fatih Çakmak - Spor İbrahim Özdemir Romanya Spor Haberler

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