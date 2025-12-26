16 yaşında Avrupa şampiyonu olan milli boksörün gözü yükseklerde

Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki İzmirli milli sporcu Hakan Deniz Coşkun, kariyerinin henüz başında hedefine olimpiyatları koydu.

Menderes ilçesinde yaşayan Coşkun, babasının yönlendirmesiyle 3 yıl önce boksa başladı. Antrenörü Arif Pehlivanoğlu ile sıkı bir çalışma süreci geçiren genç sporcu, 2023'te 80 kiloda Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Geçen yıl Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan Coşkun, bu sene ise birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kısa sürede başarısıyla boks otoritelerinin dikkatini çeken Hakan Deniz Coşkun, ilk yurt dışı ring deneyimini ise Almanya'nın Berlin şehrinde yaşadı. Milli sporcu, 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda + 80 kilo finalinde Ukraynalı rakibini yendi.

Gelecek yıldan itibaren gençler kategorisinde mücadele edecek Coşkun, yeni şampiyonluklar için antrenörüyle aralıksız çalışıyor.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor

Hakan Deniz Coşkun, AA muhabirine, yaşıtlarına göre biraz kilolu ve uzun boylu olduğu için babasının tavsiyesiyle boksa başladığını söyledi.

Boksu çok sevdiğini ve başarılı olabilmek için sürekli çalıştığını aktaran Coşkun, "2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı. Rakiplerimiz zorluydu ancak çok çalıştım ve sonunda gülen taraf oldum. Bundan sonra gençlerde ringe çıkacağım. Yine birincilikler istiyorum ama artık sonrası olimpiyatlar. En büyük hedefimiz olimpiyat." diye konuştu.

Coşkun, haftada 4-5 gün çift idmanla çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Antrenör Arif Pehlivanoğlu: "Hakan için olimpiyat ve dünya şampiyonluğu hedeflerimiz var"

Antrenör Arif Pehlivanoğlu da Hakan Deniz Coşkun ile sıfırdan başlayıp birkaç yılda önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Sporcusunun iyi bir çalışmayla Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Hakan için olimpiyat ve dünya şampiyonluğu hedeflerimiz var. Uzun yıllardır Türkiye'ye artı 80 kiloda şampiyonluk gelmemişti. Dolayısıyla bunu da başarmış olduk. O sıklette boşluk vardı ve biz doldurduk. Hakan için yakın dövüş yerine daha çok uzak dövüşü düşündük. Hakan'a bu stil oturmaya başladı. İleride bunun meyvelerini yiyeceğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

Pehlivanoğlu, 2026 yılında gençlerdeki başarılı sonuçların ardından yeniden Avrupa ve dünya şampiyonluklarına odaklanacaklarını kaydetti.