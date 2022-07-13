16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

İhlas Haber Ajansı - Furkan Abrek Ünal - Spor
 - Güncelleme:

- 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16.'sı düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

- 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16.'sı düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Pandemiden dolayı 2 senedir yapılmayan Kunduz Yağlı Güreşleri bu sene rekor katılımla gerçekleşti. 20 binin üzerinde güreşseverin izlediği Kunduz Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. Yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere bine yakın güreşçi katıldı. Başpehlivanlık finalinde ise İsmail Balaban ile Mustafa Taş mücadele etti. Yoğun bir çekişmenin geçtiği final mücadelesinde Mustafa Taş rakibini yenerek başpehlivanlığa ulaştı. Üçüncülüğü ise Tanju Gemici ile Abdullah Güngör paylaştı.

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde güreş ağalığını, geçen yılın da ağası iş insanı Halil İbrahim Çiçek 755 bin Lira teklifle kazandı.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title