15 Yaş Altı Türkiye Okçuluk Ligi Başlıyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek 15 Yaş Altı Türkiye Okçuluk Ligi için basın toplantısı gerçekleştirildi.

Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıya, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve milli sporcu Öznur Cüre Girdi katıldı.

Toplantıda ligin 6 farklı bölgeden 34 takımın katılımıyla 1 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ligin başlamasının biraz uzun sürdüğünü kaydederek, "Bu lig, dünyada bir ilk olacak. Bu ligle birlikte okçuluk tabana yayılacak, aktif sporcu sayısı artacak ve okçularımızın performansı takip edilebilecek. Bu organizasyon, okçuluğa çok fayda sağlayacak. Türkiye, gerçekten dünya okçuluğunun yükselen yıldızı. Bu bir tesadüf değil. Birlikte çalışmanın ve omuz omuza vermenin hikayesi bu. Federasyonumuza, Okçular Vakfı yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Umarım dünya okçuluğunun yeni yıldızlarını bu yeni ligle kazanırız." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, okçuluğa ayrılan bütçeyle ilgili, "Futbolla kıyasladığınız zaman okçuluğa ayrılan bütçe, okyanusta bir damla gibi. Okçuluk, daha fazla sponsor ilgisini ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi hak ediyor. Futbola harcanan kaynakların ve emeğin karşılığını alamıyoruz. Bireysel, geleneksel ve olimpik branşlarda çok daha fazla başarı sağlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise 15 Yaş Altı Türkiye Okçuluk Ligi için uzun zamandır çalıştıklarını aktararak, "Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları kapsamında ve federasyonumuzun planlaması çerçevesinde bu ligle yeni yetenekler keşfetmek istiyoruz. Lig, 6 bölgede yer alan 34 takımın katılımıyla 1 Kasım'da başlayacak. Ben emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına, Okçular Vakfı ailesine ve Türkiye Okçuluk Federasyonuna teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu da Okçular Vakfıyla beraber bu lig için çok çalıştıklarını belirterek, "Bu ligin Türk okçuluğuna ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Sayın Bilal Erdoğan'ın da büyük destekleri var. Ona da teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda kulüp sayımız ligde 100'e çıkacak. En son finalde 8 kulüp yarışacak. Bu kulüplere de 1 milyon 10 bin lira ödül verilecek. Organizasyonun maddi bir değeri var." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, okçuluğun Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız ile Bakanımızın sporcu olması, bizi alanda olmaya itiyor. Bu ligin tüm Türkiye'ye yansıyacak olması önemli. Sayın Bilal Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. İstanbul'da göreve başladığım günden beri her anlamda kendisinin katkısı çok büyük. Kendi tesislerimizde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Öznur Cüre Girdi ise Türk okçuluğunun şu anda zirvede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arkada çok büyük bir emek var. Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandım. Bu madalyaların getirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının, Okçular Vakfının ve Türkiye Okçuluk Federasyonunun büyük emekleri var. Bu tarz başarılar, gençlere örnek oluyor. Bu yeni kurulan ligle beraber küçük çocuklar, yarışmanın nasıl bir şey olduğunu görüyor. Küçük yaşta yarışmak, bir nevi alıştırma gibi. Gerçekten buralara gelirken çok zorluklar çektik. Sonuçlarını da aldık. Çocuklarımız, çok daha iyi madalyalar getirecektir. Okçuluk yapmak için deliren birçok çocuk var. İmkanlar sağlandığı sürece okçuluk zirvede kalacaktır."