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Malatya'da 15 Ülkeden Bin 19 Sporcu Güreşte Minderde

Malatya'da 15 Ülkeden Bin 19 Sporcu Güreşte Minderde
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Malatya’da, 15 ülkeden bin 19 sporcu uluslararası güreş organizasyonuna kapsamında mindere çıkacak.

Malatya'da, 15 ülkeden bin 19 sporcu uluslararası güreş organizasyonuna kapsamında mindere çıkacak.

Malatya'da 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek uluslararası güreş organizasyonu, farklı ülkelerden sporcuları aynı minder etrafında buluşturacak. Orduzu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonun açılış töreni, 28 Ağustos'ta 14.30'da gerçekleştirilecek.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus'tan sporcular katılacak. Toplam bin 19 sporcunun mücadele edeceği bu organizasyon 30 Ağustos'ta sona erecek.

Ata sporu güreşin gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin spora teşvik edilmesinin amaçlandığı organizasyonun, Malatya'nın uluslararası tanıtımına, spor turizmine ve şehir ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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