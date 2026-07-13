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15 Temmuz Şehitleri İçin Yıldız Dağı’na Anlamlı Tırmanış

15 Temmuz Şehitleri İçin Yıldız Dağı’na Anlamlı Tırmanış
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Sivas’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Yıldız Dağı tırmanışında sporcular ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak için zirveye çıktı. Doğa yürüyüşünde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitler rahmetle yad edildi.

Sivas'ta düzenlenen Yıldız Dağı tırmanışında sporcular ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak için zirveye çıktı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atıldı. İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Yıldız Dağı Tırmanışı" yoğun katılımla yapıldı.

Yıldız Dağı'nda düzenlenen etkinliğe Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla zirveye yürüdü.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen tırmanışta, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yad edildi. Etkinlik boyunca katılımcılar hem sportif faaliyet gerçekleştirdi hem de milli birlik ruhunu yaşattı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise etkinliğe ilişkin, "15 Temmuz'da vatanı için can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Milletimizin yazdığı bu kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmak ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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