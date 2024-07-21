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Kayseri Handikaplı 15 Temmuz Şehitler Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

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Kayseri Handikaplı 15 Temmuz Şehitler Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda 32 sporcu arasında yapılan mücadele sonucunda Bülent Akkuş birinci, Yusuf Taşdemir ikinci, Kadir Yılmaz üçüncü ve Kemal Daloğlu dördüncü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kayseri Handikaplı 15 Temmuz Şehitler Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Kayseri Handikaplı 15 Temmuz Şehitler Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda 32 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yapılan mücadeleler sonrasında Bülent Akkuş birinci, Yusuf Taşdemir ikinci, Kadir Yılmaz üçüncü ve Kemal Daloğlu dördüncü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Müsabaka sonunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kadir Yılmaz 15 Temmuz Gençlik Kayseri Spor Spor Haberler

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