15. Republic Masters Cup'ta Kocaelispor ve Manavgat Masterler Şampiyon Oldu

15. Republic Masters Cup'ta Kocaelispor ve Manavgat Masterler Şampiyon Oldu
15-19 Ekim 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen 15th Republic Masters Cup'ta +40 yaş kategorisinde Kocaelispor Masterler, +50 yaş kategorisinde ise Manavgat Masterler şampiyon oldu. Ödül töreninde en iyi kaleciler ve gol kralları da belirlendi.

+ 40 ve + 50 yaş kategorisinde 26 Takımın katılımıyla gerçekleştirilen 15th Republıc Masters Cup'ta + 40 yaş kategorisinde Şampiyon Kocaelispor, + 50 yaş kategorisinde ise Manavgat Masterler şampiyon oldu.

Fanatic Tour ve Antalya Masterler birlikteliği ile geleneksel hale getirilen ve bu yıl yurt içi ve yurt dışından 26 takımın katılımıyla 15-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15th Republıc Masters Cup ödül töreniyle sona erdi. + 40 yaş kategorisinin finalinde normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada Van Masterler takımını penaltı atışları sonucunda 6-4 mağlup eden Kocaelispor Masterler şampiyon oldu.

Manavgat şampiyon oldu

+ 50 yaş kategorisinde ise finalde Bursa Masterler takımını 5-0 mağlup eden Manavgat Masterler Turnuvanın Şampiyonu oldu. Final maçlarının ardından turnuvanın ödül töreni gerçekleştirildi. +40 Yaş Kategorisinde şampiyon Kocaelispor Masterler olurken, 2. Van Masterler, 3. İse Ankara Tunalı Masterler oldu.

En centilmen takım Dinar oldu

+ 40 yaş kategorisinde Turnuvanın En İyi Kalecisi Kocaelispor Masterler takımından Engin Varıcıoğlu olurken, gol kralı ise Antalya Masterler'den Muharrem Uz oldu. Kocaelispor Masterler takımından Mert Korkmaz en centilmen oyuncu şeçilirken, en iyi oyuncu Van Masterler'den Kadir Kartal, en centilmen takım ise Dinar Masterler oldu.

En iyi kaleci Ali Ünlü seçildi

+ 50 yaş kategorisinde Manavgat Masterler şampiyon olurken, 2. Bursa Masterler, 3. ise Viranşehir ve Cfr Municipal Masterler oldu. + 50 yaş kategorisinde turnuvanın en iyi kalecisi Manavgat Masterler takımından Ali Ünlü seçilirken, Mehmet Mert gol kralı oldu. Bursa Masterler takımından Nurettin Alp en centilmen oyuncu seçilirken, en iyi oyuncu Manavgat Masterlerden Mustafa Akhanım, en centilmen takım ise Silivri Masterler takımı oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
