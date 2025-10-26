Haberler

15. Laz Ralli Geleneksel Tahta Araba Yarışları Rize'de Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Laz Ralli' geleneksel tahta araba yarışları, şiddetli sağanak altında gerçekleştirildi. 50 yarışmacı farklı kategorilerde mücadele etti, dereceye girenler ödüllerini aldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarının bu yıl 15'incisi düzenlendi. Katılımcılar, sağanak altında saatte 50 kilometre hıza ulaşılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

Dikkaya köyünde, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen 'Laz Ralli' heyecanı yaşandı. Yöre kültürünün bir parçası olan tahta arabalarla yarışılan etkinlik, 3 kategoride 50 yarışmacı katılımıyla gerçekleştirildi. Köy yolunda hazırlanan parkurda etap etap yarışan yarışmacılar, dik ve virajlı pistte şiddetli sağanağa rağmen kıyasıya mücadele etti. Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarış sonrası düzenlenen muhlama yarışmasında da 6 yarışmacı, 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada, Gönül Kus birinci oldu.

'GÖZÜ KARA GENÇLERİMİZ ÇOK İYİ YARIŞTILAR'

Etkinlikte konuşan Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, "Bu sene yarışlarımız çok keyifli geçti, yağmur vardı. Çok şiddetli idi ama keyifli sahneler yakaladık. Bu yıl 15'incisini kazasız belasız bitirdik. Bu bizim için onur verici oldu. Bu kadar zor şartlarda olmasına rağmen kalabalık bir organizasyon oldu. Çünkü kültürümüze ve geçmişe bir hasret var. Biz de geçmişten geleceğe bir bağ kuruyoruz. Bu şiddetli yağmurda araba sürmek bile zorken, bizim gözü kara gençlerimiz çok iyi yarıştılar" dedi.

'HAVA ÇOK BOZUK AMA BİZ YİNE HIZLIYDIK'

Yarışı birinci olarak tamamlayan Muhammet Karaman da "Yarış hava koşullarına rağmen çok eğlenceli, aksiyonlu geçti. Hava çok bozuk ama biz yine hızlıydık. Adrenalin dolu farklı bir deneyim yaşadığım bir yarış oldu. Şu ana kadar bu seviyede yağmurlu bir havada hiç yarışmadık. Su sıçramasıyla birlikte yüzümüzü gözümü açamadık. Zorlu bir yarış oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.