15. İznik Ultra Maratonu, 10-12 Nisan'da koşulacak

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek İznik Ultra Maratonu, 10-12 Nisan'da koşulacak.

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek İznik Ultra Maratonu, 10-12 Nisan'da koşulacak.

İznik Belediyesinin açıklamasına göre İznik Gölü çevresinde, 8 kategoride yapılacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı.

İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali'nde 3 gün boyunca sporcular, 160 kilometre İznik Ultra Maratonu, 90 kilometre Orhangazi, 75 kilometre Dikilitaş Ultra ve 50 kilometre Müşküle Dağ Maratonu, 25 kilometre Derbent Patika Koşusu, 14 kilometre Çamdibi ve 5 kilometre Tarihi Kent Koşusu ile Çocuk Koşusu parkurlarında yarışacak.

Maratona farklı ülkelerden 1000'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.

10 Nisan Cuma günü saat 17.00'de başlayacak maratonun ödül töreni, 12 Nisan 2026 Pazar günü 13.30'da Yeşil Cami bahçesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'in eşsiz doğası ve tarihi arasında mükemmel koşu festivali yaşayacak tüm sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Haberler.com
500

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

229 kilometre hız! 21 yıl hapis cezası alan sürücünün son sözü bu oldu
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz