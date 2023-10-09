15 günde 4 maça çıkan Livakovic, Fenerbahçe kalesine duvar ördü

Fenerbahçe ile 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatarak taraftarın gönlünde taht kurdu.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe taraftarının uzun süre yolunu gözlediği Dominik Livakovic buna değdiğini gösterdiği performansla kanıtladı.

İLK İKİ MAÇINDA 3 GOL YEDİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. Hırvat eldiven ilk iki maçı olan Antalyaspor ve Nordsjaelland karşılaşmalarında toplam 3 gol yerken, daha sonra oynadığı tüm müsabakalarda kalesini gole kapadı.

4 MAÇTA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Son 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic, kalesinde duvar ördü. Hırvat eldiven Alanyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

Livakovic'in gol yemediği Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son 4 maçı: