15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son
Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Burnley, Brentford'a 15 dakika içerisinde 3-0'dan 3-3 yaptığı karşılaşmayı 90+3'te yediği golle 4-3 kaybetti.

  • Brentford, Burnley'i 4-3 yendi.
  • Burnley, 3-0 gerideyken 3-3'lük eşitliği yakaladı.
  • Mikel Damsgaard, 90+3. dakikada Brentford'un galibiyet golünü attı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Burnley ile Brentford karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Brentford 4-3'lük skorla kazandı.

15 DAKİKADA 3-0'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Maça hızlı başlayan Brentford, 9. dakikada Mikel Damsgaard, 25. dakikada Igor Thiago ve 34. dakikada Kevin Schade'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Bu goller karşısında rakip kalede baskı kuran Burnley, 45+3. dakikada Michael Kayode (K.K), 47. dakikada Jadon Anthony ve 60. dakikada Zian Flemming'in golleriyle skorda durumu 3-3'e getirdi.

SON SÖZÜ 90+3'TE DAMSGAARD SÖYLEDİ

Mücadelede son sözü konuk ekip Brentford söyledi. Mücadelenin 90+3. dakikasında Mikel Damsgaard, attığı golle takımına maçı kazandırdı.

KÜMEDE KALMA UMUTLARI ZORA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdıran Brentford, puanını 43'e çıkardı. Kümede kalma savaşı veren Burnley ise 19 puanda kalarak şansını zora soktu. Ligin bir sonraki maç haftasında Brentford, Bournemouth deplasmanına gidecek. Burnley ise Everton'a konuk olacak.

