1461 Trabzon FK, Ümit Kurt ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, stoper Ümit Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkan yardımcısı Cengiz Tosun, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Ümit Kurt ise hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu ve sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak istediğini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, stoper Ümit Kurt ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceki sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un formasını giyen 32 yaşındaki Ümit Kurt ile Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkan yardımcısı Cengiz Tosun, törende yaptığı konuşmada, "Ümit kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Bu sezon hedefe oynayan bir 1461 Trabzon FK olacak. Bunun için de takımımıza kaliteli isimleri transfer etmeye devam edeceğiz." dedi.

Hedefi şampiyonluk olduğu için 1461 Trabzon'u tercih ettiğini belirten Kurt ise "Benim için her zaman hedef şampiyonluk olmuştur. İnşallah, güzel bir aile ortamı ve başarılı bir şekilde, sezonu şampiyonluk ile tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine katılan Başkanvekili Suat Hekimoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Turhal ile Cengiz Tosun ve Sportif Direktör Onur Çebi, kulübe transfer olan futbolcu Ümit Kurt'a başarı dileklerinde bulundu.