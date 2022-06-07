1461 Trabzon FK, transferin gözde takımı - Haberler

TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, transferin gözde takımı oldu.

Spor Toto 1. Lig'e çıkma şansını play-off'larda kaybeden 1461 Trabzon FK'nın oyuncularına Süper Lig ve 1. Lig takımlarından transfer teklifleri geliyor. Trabzon temsilcisinde 2 sezon forma giydikten sonra Sakaryaspor'a transfer olan Hakan Yavuz'un ardından Musa Caner Aktaş, Halil İbrahim Tuna, Yasin Abdioğlu ve Özkan Yıldırım'a üst liglerden transfer teklifleri geldiği bildirildi.

Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor'a Hakan Yavuz'u transfer eden Trabzon temsilcisinde Musa Caner Aktaş ve 2021-22 sezonunda 22 golle gol kralı olan Yasin Abdioğlu'na da Süper Lig ve 1. Lig takımları talip olurken, Halil İbrahim Tuna ve Özkan Yıldırım'a ise 1. Lig ekiplerinden teklifler geldiği belirtildi.

(Gökmen Şahin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor