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14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa Yaz Kupası'nda İkinci Oldu

14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa Yaz Kupası'nda İkinci Oldu

Spor Haberleri

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan milli takım, Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Valencia İspanya Tenis Spor Haberler

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