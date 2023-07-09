14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı Avrupa Yaz Kupası'nda İkinci Oldu

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde 14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan milli takım, Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.