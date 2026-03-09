Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk gün 8 karşılaşma oynandı. Muratpaşa Belediyesi ilk maçında Özel İdare Gençlerbirliği'ni 60-47'lik skorla mağlup etti.
Şampiyonaya, Muratpaşa Belediyesi, İzefe, Galatasaray, Kocaeli Basket, Eyüpsultan Belediyesi, Uludağ Atletik, İzmit Zirve, Arka Spor, Arena Basketbol, Demir Akademi, Sportek, Esa Bodrum, Mersin Gençlerbirliği, KKTC Levent Koleji, Eskişehir Elit Basketbol ve Özel İdare Gençlerbirliği takımları katılıyor.
İlk gününde 8 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.