Haberler

Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı

Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk gün 8 karşılaşma oynandı. Muratpaşa Belediyesi ilk maçında Özel İdare Gençlerbirliği'ni 60-47'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırklareli'nde başladı.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk karşılaşmasında Muratpaşa Belediyesi, Özel İdare Gençlerbirliği'ni 60-47 yendi.

Şampiyonaya, Muratpaşa Belediyesi, İzefe, Galatasaray, Kocaeli Basket, Eyüpsultan Belediyesi, Uludağ Atletik, İzmit Zirve, Arka Spor, Arena Basketbol, Demir Akademi, Sportek, Esa Bodrum, Mersin Gençlerbirliği, KKTC Levent Koleji, Eskişehir Elit Basketbol ve Özel İdare Gençlerbirliği takımları katılıyor.

İlk gününde 8 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü