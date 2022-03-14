14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi - Haberler

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14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Kastamonu'da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hasan Doğan Spor Tesislerinde Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Toplam 37 sağlık çalışanının katıldığı turnuvada erkeklerde birinciliği Aytaç Karadeniz alırken, ikinciliği Eren Yıldız, üçüncülüğü Cihat Civa, dördüncülüğü Ömer Parmaksız elde etti.

Masa Tenisi Turnuvasında kadınlarda da Nihal Akpınar birinci olurken, Tuğçe Nur Aksoy ikinci, Neşe Yorulmaz üçüncü ve Özlem Kimbil dördüncü oldu. Turnuvada dereceye giren sağlık çalışanları düzenlenen programla kupalarını aldı. - KASTAMONU

14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Spor

İl Sağlık Müdürlüğü, Tıp Bayramı, Kastamonu, 14 Mart, Spor, Haberler

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