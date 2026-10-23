13 milli halterci, Çin'de dünya şampiyonasında madalya için yarışacak

Çin'de düzenlenecek dünya halter şampiyonasında milli 13 sporcu madalya için mücadele edecek.

Ningbo kentinde 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlayan kadın ve erkek milli takımları, yarın yola çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Kadın ve erkek milli takımlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Ünlü, sporcuların kamp dönemini verimli geçirdiğini kaydederek "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın çalışmalarını yakından takip ettik. Hedefimiz, Çin'de iyi mücadele ederek madalyalar kazanmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli halterciler, Norveç'te düzenlenen 2025 Dünya Halter Şampiyonasını 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamlamıştı.

Başantenör Gökhan Kuşçuoğlu yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan halter milli takım kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Erkekler

60 kilo: Yiğit Erdoğan, Burak Aykun

65 kilo: Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek

70 kilo: Engin Kara

75 kilo: Kaan Kahriman, Yusuf Fehmi Genç

Kadınlar:

49 kilo: Gamze Altun

53 kilo: Cansel Özkan

61 kilo: Aysel Özkan

69 kilo: Nuray Güngör

86 kilo: Büşra Çan

+86 kilo: Tuana Süren

Kaynak: AA