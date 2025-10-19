Haberler

13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Tamamlandı

13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Tamamlandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve 36 ülkeden 143 sporcunun katıldığı 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, ödül töreni ile sona erdi. Erkeklerde Çinli Yang Chen, kadınlarda ise Çekyalı Karolina Koudelova birinci oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 36 ülkeden 143 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ödül töreni İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonda erkeklerde Çinli Yang Chen birinci, Xu Yu ikinci, Sırbistan'dan Ivan Pavlov üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Çekya'dan Karolina Koudelova birinciliği, Polonya'dan Marketa Tomaskova ikinciliği, Kosova'dan Lisjeta Thaqi üçüncülüğü elde etti.

Takım kategorisinde ise şampiyonayı Çin birinci tamamlarken Endonezya ikinci, Kosova ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri FAI yöneticileri ve kent protokolünce verildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
