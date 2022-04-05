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1299 Bilecikspor Kulübünün oynadığı futbol göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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1299 Bilecikspor Kulübünün oynadığı futbol göz doldurdu

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta müsabakasında 1299 Bilecikspor Kulübü 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta müsabakasında 1299 Bilecikspor Kulübü 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi.

Gölpazarı İlçe Stadında Bilecik 1. Amatör Lig a grubunun ikinci bitiren 1299 Bilecikspor Kulübü ile b grubunu 3'üncü bitiren Osmaneli Gençlerbirliği Spor bir araya geldi. Maça iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçın 7'inci dakikasında Faruk Çetin'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 20'inci dakikasında gelişen Osmaneli Gençlerbirliği Spor atağında maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Bal durumu 2-0'a getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan 1299 Bilecikspor Kulübü maçın 75'inci dakikasında Onur Keçeci golüyle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 83'üncü dakikasında Can Karaman 1299 Bilecikspor Kulübü'nün ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra maçta maçta gol olmazken müsabaka 2-2 sonuçlandı.

6 takımlı Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta 1308 Osmaneli Belediyespor-Gölpazarı Belediyespor'u 1-0 yenerken, Söğütspor-Bilecikspor maçı golsüz sonuçlandı. - BİLECİK

1299 Bilecikspor Kulübünün oynadığı futbol göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Osmaneli, Play Off, Bilecik, Spor, Haberler

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