12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket

2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından ağır beyin travması geçiren ve o günden bu yana tedavisi büyük gizlilikle sürdürülen Michael Schumacher, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.

YARIŞ KASKINA İMZA ATTI, SEVENLERİ DUYGULANDI

Bahreyn Grand Prix'si sırasında sergilenen bir yarış kaskının üzerinde yaşayan tüm Formula 1 şampiyonlarının imzası yer alıyordu. Bu imzalardan biri de Michael Schumacher'e aitti.

The Mirror'daki habere göre efsane pilotun imza katkısı, Sir Jackie Stewart'ın Alzheimer ve demans hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı bir kampanya için gerçekleştirildi. Schumacher'in sadece baş harflerini attığı bu imzada eşi Corrina Schumacher'in de yardımı oldu.

"BELKİ DE YENİDEN PİSTLERDE GÖRÜRÜZ"

Schumacher'in eski takım arkadaşı Johnny Herbert, bu gelişmenin Schumacher'in sağlık durumuna dair olumlu bir işaret olabileceğini söyledi. Herbert, "Kaska imza atması harika bir haber. Bu, yıllardır gördüğümüz en duygusal anlardan biri. Ailesi için çok uzun ve zorlu bir süreç oldu. Belki de onu tekrar bir Formula 1 hafta sonunda görebiliriz. Bu, yalnızca pisttekiler için değil tüm dünya için unutulmaz bir an olur. 85 yaşındaki üç kez dünya şampiyonu Sir Jackie Stewart ise imzanın önemine dikkat çekti: "Michael'in tedavisi olmayan bir hastalığa karşı başlattığımız bu yardım kampanyasına imza atarak destek vermesi müthiş. Eşi sayesinde bunu gerçekleştirebildik ve hayattaki tüm şampiyonların imzası tamamlanmış oldu" dedi.