Küçük judocu Melisa'dan, 1 ayda 5 altın madalya

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 7 yaşında judoya başlayan Melisa Liva Darka (12), son 1 ayda katıldığı turnuvalarda birisi uluslararası turnuvada olmak üzere 5 altın madalya kazandı.

Çubuk Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Melisa Liva Darka, ablası Esila Elif Darka'nın (14) judo antrenmanlarını izleyerek judoya başladı. Ablasının antrenmanlarına gidip gelen Melisa, bir süre sonra kendisinin de antrenmanlara katılmak istediğini söyledi. Melisa Liva Darka, yaklaşık 4-5 aylık eğitimin ardından Ankara'da katıldığı ilk turnuvada birinci oldu. Son bir ayda ise 10 Nisan'da Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Bölge Şampiyonası'nda, 28 Nisan'da Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda, 30 Nisan'da Ankara Şampiyonası'nda, 5 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda ve 13 Mayıs'ta Karaman'daki Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

'MAKEDONYA'DA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUM'

Melisa Liva Darka, çok yoğun bir tempoda çalıştığını ifade ederek, "Art arda tarihlerde maçlarımın olacağını biliyordum. Onun için antrenmanları arttırdık. Okuldan çıkıp 1 saat dinlenip sonra antrenmanlara geliyordum. Antrenmanlarımız yorucu geçiyordu. Arkadaşlarım sürekli bana özeniyorlar. Ailem bana çok destek oluyor ve onlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çevremdeki insanlar da sürekli beni tebrik ediyor. Spor yapan yaşıtlarım spor yapmayı bırakmasınlar. Spor yapmaya devam etsinler; çünkü bu başarıyı tadınca daha da başarılı olmak isteyecekler" diye konuştu.

Melisa Liva Darka, judo alanında hedeflerinin olduğunu da söyleyerek, "5 Haziran'da düzenlenecek olan Makedonya Balkan Şampiyonası'na gideceğim Allah'ın izniyle orada da şampiyon olmayı hedefliyorum" dedi.

Antrenörü Ahmet Koçyiğit ise Melisa'nın judoya 7 yaşında başladığını söyleyerek, "Judoya ilk başta Melisa'nın ablası başladı. Melisa birkaç defa ablası antrenmana gelirken onu izlemeye geldi. Sonrasında Melisa da judoya katılmayı istedi ve judoya başladı. Judoya katıldıktan 4-5 ay sonra Melisa Ankara'da çıktığı maçta birinci oldu. Son bir ayda da 5 madalya kazandı. Şimdi milli takımla birlikte Makedonya'ya Balkan Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah orada da hedefimiz kupa" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı