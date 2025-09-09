12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

12 DEV ADAM POLONYA'YA ŞANS TANIMADI

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren milliler, soyunma odasına 46-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 15'e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de üstünlüğünü korudu ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.

24 YIL SONRA YARI FİNAL

Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket'te 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı. Türkiye, son olarak ev sahipliği yaptığı 2001'de finale yükselmiş ve gümüş madalya kazanmıştı.

ALPEREN ŞENGÜN DURDURULAMADI

Takımımızın yıldız oyuncusu Alperen Şengün maçı 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamladı. Alperen Şengün, bu istatistiklerle birlikte EuroBasket'te triple-double yapan en genç oyuncu ve uroBasket'te triple-double yapan beşinci oyuncu olmayı başardı.

RAKİBİMİZ LİTVANYA-YUNANİSTAN KAZANANI

Milli takım, yarı finalde bu akşam oynanacak Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.