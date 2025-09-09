Haberler

12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
Haber Videosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

12 DEV ADAM POLONYA'YA ŞANS TANIMADI

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren milliler, soyunma odasına 46-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 15'e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de üstünlüğünü korudu ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.

24 YIL SONRA YARI FİNAL

Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket'te 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı. Türkiye, son olarak ev sahipliği yaptığı 2001'de finale yükselmiş ve gümüş madalya kazanmıştı.

12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi

ALPEREN ŞENGÜN DURDURULAMADI

Takımımızın yıldız oyuncusu Alperen Şengün maçı 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamladı. Alperen Şengün, bu istatistiklerle birlikte EuroBasket'te triple-double yapan en genç oyuncu ve uroBasket'te triple-double yapan beşinci oyuncu olmayı başardı.

RAKİBİMİZ LİTVANYA-YUNANİSTAN KAZANANI

Milli takım, yarı finalde bu akşam oynanacak Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı

İsrail'in saldırdığı ülkeden jet tepki geldi
İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler

İsrail'in vurduğu ülkeden ilk görüntüler! Sokaklardaki panik kamerada
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

Resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve dönen aile bebeğin kıyafetlerini çıkarınca şoke oldu: DNA testi istedim

Eve dönen aile bebeğin kıyafetlerini çıkarınca şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.