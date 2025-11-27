Haberler

12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Bosna Hersek'i konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
Haberler.com
