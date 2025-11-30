12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.

12 DEV ADAM 2'DE 2 YAPTI

Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 85-60 kazandı. 12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.

MAÇI 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu. Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.