12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı
Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında deplasmanda İsviçre'yi 85-60 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti.
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 2 galibiyetle 2 maç kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.

12 DEV ADAM 2'DE 2 YAPTI

Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 85-60 kazandı. 12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.

MAÇI 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu. Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.


