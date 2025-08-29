12 Dev Adam 2'de 2 yaptı

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 A Grubu 2. maçında Çekya'yı 92-78 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. 12 Dev Adam, turnuvadaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı.

ÇEKYA'YA ŞANS TANIMADIK

Karşılaşmanın büyük bölümünde iyi bir oyun sergileyen milli takımımız, sahadan 92-78'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

2'DE 2 YAPTIK

İlk maçta Letonya'yı mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan 12 Dev Adam, Çekya karşısında da üstün bir oyun sergileyerek gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

