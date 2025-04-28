12 Bingölspor TFF 3. Lig'e Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 25. haftasında sahasında Batman Kayraspor'u 7-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 3. Lig'e yükselen 12 Bingölspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Oğuzhan Çelik, şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 25. haftasında 12 Bingölspor, sahasında Batman Kayraspor'u 7-0 mağlup etti. Ligin bitimine 1 hafta kala ikinci sıradaki Hakkari Zapspor ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig'e yükseldi. Bingöl ekibinde 14 maçta forma giyen ve bu maçların 11'inde kalesini gole kapatan Oğuzhan Çelik, açıklamalarda bulundu.

Gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Oğuzhan Çelik, "Sezon başında hedefimiz TFF 3. Lig'e yükselmekti. Bitime 1 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan etti. Bu şampiyonluk için büyük emekler verdik. Ben de gösterdiğim performansla takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Bu sene oynadığım 14 maçın 11'inde kalemizi kapatmayı başardık. Şimdi 1 maçımız daha var. O maçı da kazanarak ligi galibiyetle kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL