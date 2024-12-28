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11 yıldır komadaki Schumacher de listede: Formula 1'in en zengin pilotları belli oldu

11 yıldır komadaki Schumacher de listede: Formula 1'in en zengin pilotları belli oldu
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Araba ve hız tutkunların gözdesi Formula 1 de tarihin en zengin beş pilotu belli oldu. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, 554 milyon dolarlık servetiyle zirvede. Efsane Alamn pilot, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle 11 yıldır komada.

Formula 1 dünyası, hız, rekabet ve teknoloji kadar büyük servetlerle de dikkat çekiyor. Ünlü dergi GQ, Formula 1 pilotlarının kazançlarını mercek altına alarak, kariyerleri boyunca biriktirdikleri servetleri listeledi.

ZİRVENİN SAHİBİ MICHAEL SCHUMACHER

Bu liste, başarıların sadece şampiyonluklarla değil, banka hesaplarıyla da ölçüldüğünü kanıtlıyor. Listenin başında, Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olan Michael Schumacher var. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Schumacher, 554 milyon dolarlık servetiyle zirvede bulunuyor.

İKİNCİ SIRADA LEWİS HAMİLTON VAR

İkinci sırada, modern dönemin en başarılı isimlerinden biri olan Lewis Hamilton bulunuyor. 2007'den bu yana pistlerde olan Hamilton, şu ana kadar 7 dünya şampiyonluğu kazandı ve toplamda 263 milyon dolarlık bir servet elde etti.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

  • İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, listede üçüncü sırada yer alıyor. 2001'den beri Formula 1'de yarışan Alonso, 239 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.
  • Listenin dördüncü sırasında, üç kez dünya şampiyon Niki Lauda bulunuyor. 1971-1985 yılları arasında yarışan Lauda, kariyeri boyunca 184 milyon dolarlık servet yakalamıştı.
  • Beşinci sırada ise 2007'nin dünya şampiyonu Kimi Räikkönen var. Formula 1'in en karizmatik isimlerinden biri olarak bilinen Fin pilot, 168 milyon dolarlık servetiyle listeyi tamamlıyor.

SCHUMAER'İN KAZASI VE SON DURUMU

Motor sporlarının en önde gelen yarış organizasyonu olan Formula 1'in imza isimlerinden olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues'de bulunan Meribel'de kayak yaparken kayaya çarpmıştı. Yaşadığı kazanın ardından komaya giren Schumacher, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirmiş ve acil bir operasyona girmişti. Önce hastanede tedavi altına giren eski pilot, sonrasında Cenevre'deki evinde sosyal hayattan koparak yatağa mahkum kalmıştı.

Tedavisine evinde devam edilen 55 yaşındaki efsane isim ilerleyen süreçte bir dizi daha operasyon geçirdi. Aşırı kilo kaybı yaşadığı ve felç kalıp sadece gözleriyle iletişim kurabildiği öne sürüldü. Tedavi masraflarının yıllık 7 milyon Euro olduğu için ailesinin bu harcamalarla başa çıkmak adına İsviçre'nin Gland kentinde malikanelerini ve bir özel jet sattığı öğrenildi. Ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında son dönemde resmi bir açıklama yapmadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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