Yeni bir imparator doğuyor! Okan Buruk, Fatih Terim'in çılgın serisini maziye gömmeye çok yakın

Lig'de ilk 10 haftada 2 yenilgi ve 3 beraberliği bulunan Galatasaray, Karagümrük galibiyetiyle başlayan çıkışını Ankaragücü karşısında da devam ettirdi. Son 6 haftada 18 toplayan sarı-kırmızılılar, resmi müsabakalarda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, son olarak 11 yıl önce Kasım 2011 ile Ocak 2012 tarihleri arasında Fatih Terim'le 10 maçlık seri yakalamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 hafta itibarıyla 3 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Galatasaray, müthiş bir çıkış yakalayarak 11 yıl aradan sonra 6 maçta üst üste kazandı. En son Fatih Terim'le böyle bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde de böyle bir seri yakalayarak yeni bir rekora imza attı.

OKAN BURUK SERİYİ YAKALADI

Lig'de 12. haftada Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray, devamında Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından da zaferle ayrıldı. Dünya Kupası arasından da formda dönen sarı-kırmızılılar, İstanbulspor ve Sivasspor'u devirdikten sonra son olarak da evinde Ankaragücü'nü yıktı.

ASLAN 8 DE 8 YAPTI

Ligde 6 maçlık galibiyet serisine sahip tek takım olan Galatasaray, bu performansıyla zirveye çıktı. Türkiye Kupası dahil edilirse, Galatasaray 8'de 8 yaptı.

11 YIL ARADAN SONRA İLK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 11 yıl aradan sonraki en uzun galibiyet serisine de ulaştı. 26 Kasım 2011 ile 14 Ocak 2012 tarihleri arasında Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 10 resmi maçı üst üste kazanmıştı. Bu seri, o tarihten sonraki en uzun galibiyet serisi olarak tarihe geçti.

İşte Galatasaray'ın galibiyet serisi :

Karagümrük-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Başakşehir-Galatasaray: 0-7

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Galatasaray-Ankaragücü: 2-1