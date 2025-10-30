Haberler

102. Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mustafa Sessiz Oldu

102. Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mustafa Sessiz Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen 102. Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde, başpehlivan olarak Mustafa Sessiz İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Müsabakalar sırasında zorlu hava koşulları hakimdi ve organizasyon ata sporunun yaşatılması amacıyla düzenlendi.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde düzenlenen 102'nci Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mustafa Sessiz oldu.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisi pazar sabah erken saatlerde başladı. Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 sporcunun katıldığı güreşlerde müsabakalar akşam saatlerine kadar sürdü. Zaman zaman yağmur altında yapılan müsabakalarda güreşçiler zor anlar yaşadı. Bazı müsabakalarda güreşçiler, izleyenlerin üzerine düşmekten son anda kurtuldu. Gün boyu devam eden müsabakaların ardından başpehlivan adayları meydana çıktı. Pehlivanların zorlu mücadelesinde finale kalan Mustafa Sessiz, İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Bu yılın güreş ağalığını 1 milyon 25 bin lira bağışta bulunan Lokman Güven kazandı.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ata sporu güreşin yaşatılması için her yıl daha güçlü bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ata sporuna her zaman destek vereceklerini ifade ederek sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.