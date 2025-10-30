102. Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mustafa Sessiz Oldu

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde düzenlenen 102'nci Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mustafa Sessiz oldu.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisi pazar sabah erken saatlerde başladı. Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 sporcunun katıldığı güreşlerde müsabakalar akşam saatlerine kadar sürdü. Zaman zaman yağmur altında yapılan müsabakalarda güreşçiler zor anlar yaşadı. Bazı müsabakalarda güreşçiler, izleyenlerin üzerine düşmekten son anda kurtuldu. Gün boyu devam eden müsabakaların ardından başpehlivan adayları meydana çıktı. Pehlivanların zorlu mücadelesinde finale kalan Mustafa Sessiz, İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Bu yılın güreş ağalığını 1 milyon 25 bin lira bağışta bulunan Lokman Güven kazandı.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ata sporu güreşin yaşatılması için her yıl daha güçlü bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ata sporuna her zaman destek vereceklerini ifade ederek sporcuları tebrik etti.