Haberler

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 101'incisi düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı. 295 pehlivanın katıldığı organizasyonda finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Koç, kupasını protokol üyelerinden aldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 101'incisi düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Güreşler, çeşitli boyda 295 pehlivanın katılımıyla beldede bulunan stadyumda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Final müsabakasında Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya gelen İsmail Koç, rakibini yenerek 101. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende İsmail Koç'a kupası ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Büyükmandıra'da geleneksel olarak düzenlenen organizasyon, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Ensarioğlu'ndan süreç açıklaması: Devlet Bahçeli benden helallik istedi

Bahçeli "hain" ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Mert Hakan Yandaş ve Kerim Rahmi Koç dev konseri beraber izledi

Yine bir aradalar!
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına jet yanıt
Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler

Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler