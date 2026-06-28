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100. Gazi Koşusu'nda ödüller sahiplerini buldu

100. Gazi Koşusu'nda ödüller sahiplerini buldu
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100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş jokeyliğindeki Bay Nalçakan kazandı. Atın sahibi Emrah Nalçakan, 'Atamıza koştuk, mahcup olmadık' dedi.

100. Gazi Koşusu'nu kazanan Bay Nalçakan'ın sahibi Emrah Nalçakan, "Atamıza koştuk. Atımız bizi mahcup etmedi. Halis Karataş ile çok güzel birincilik kazandı. Ekibimizle biz buna inandık. Bize bu gururu bütün ekibimiz yaşattı. Gurur verici bir günde böyle bir kupayı aldık" dedi.

Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 100. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğinde 2.29.49'lik derecesiyle Bay Nalçakan safkanı kazandı. Koşunun ardından Karataş, yarışı kazanan safkan Bay Nalçakan ile birlikte tribünleri selamladı.

Organizasyonda daha sonra ödül törenine geçildi. Şampiyon atın sahibi Emrah Nalçakan'a kupayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen takdim etti. Kazanan atın antrenörü adına Olga Nalçakan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya'nın elinden plaket aldı. 100. Gazi Koşusu'nu kazanan Halis Karataş'a ödülüne, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay verdi.

Karataş daha sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, tribünlerden yoğun alkış aldı.

Bay Nalçakan isimli safkanın sahibi Emrah Nalçakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak duygularını paylaştı. Çok mutlu olduklarını belirten Nalçakan, "Atamıza koştuk. Atımız bizi mahcup etmedi. Halis Karataş ile çok güzel birincilik kazandı. Ekibimizle biz buna inandık. Çok yoğun çalışmalar yaptık. Antrenörümüz, jokeyimiz, idman jokeyimiz, veterinerimiz, nalbantımız hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu bütün ekibimiz yaşattı. Gurur verici bir günde böyle bir kupayı aldık. Nasibimizi almaya gelmiştik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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