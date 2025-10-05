10. Ulusal Tomarza Beydağı Zirve Tırmanışı Gerçekleşti

Ülkenin dört bir yanından Tomarza'ya gelen dağcılar ve doğa severlerin katılımı ile Tomarza- Beydağı Kaplı Zirve tırmanışının bu sene 10.'uncsu düzenlendi.

Tomarza 10. Ulusal Beydağı Zirve Tırmanışı; doğa sporları severler tarafından Çokca Yaylasında gerçekleştirildi. Kamp alanına ulaşan doğa severler kamp yapılacak alanda çadırlarını kurdu. Kamp çadırlarının kurulması ile resmi program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Yürüyüşe rehberlik edecek Müslüm Kılıç açılış konuşmasını yaparak yürüyüş esnasında zirve tırmanışında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Sabah erken saatlerde kamp alanı ile zirve arasında olan 6 kilometrelik 3 bin 80 Rakımlı Beydağı zirvesine ulaşan dağcılar; burada bulunan deftere hatıralarını yazarak Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdi. 10. Ulusal Tomarza Zirve Tırmanış etkinliğine; Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma, Kay-Dak Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ve Sancak Dağcılık üyeleri başta olmak üzere onlarca doğa severin katılımı ile gerçekleştirildi. - KAYSERİ