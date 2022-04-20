10 kişiyle finale göz kırptılar! Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi

Alanyaspor ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

SİVASSPOR AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 6. dakikada Emre Akbaba attı. Sivasspor'da ilk golü atan Yatabare 59. dakikadaki faulü sonrasında sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'ın kararına itiraz eden Yatabare bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

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