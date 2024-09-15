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10. Frig Ultra Maratonu Afyonkarahisar'da Tamamlandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen 10. Frig Ultra Maratonu sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Kadın ve erkek kategorilerinde çeşitli yarışlarda birinciler belli oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, maratonun geleneksel hale geldiğini belirtti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni, Afyonkarahisar Kalesi'nde yapıldı.

Kale yarışını kadınlarda Hamide Nur Tekdemir birinci, Hatice Körlü ikinci ve Çiğdem Çevik üçüncü sırada bitirdi. Erkeklerde Metin Şimşek birinci, Emre Karatepe ikinci, Mehmet Aydıngöl üçüncü oldu.

54K yarışında kadınlarda Yüsra Naz Balamut birinci, Özlem Baştürk ikinci ve Cansu Bozkurt üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinciliği, Mehmet Soytürk ikinciliği, Murat Kurtak üçüncülüğü elde etti.

38K yarışında kadınlarda Banu Özata Demir birinci, Okyanus Özcan ikinci, Hayal Kurt üçüncü oldu. Erkeklerde Mustafa Araç birinci, Erman Denk ikinci, Ali Sevinç üçüncü sırada yer aldı.

22K yarışında kadınlarda Natalia Kahraman birinciliği, Doğa Canik ikinciliği, Elvan Sveeney üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde Gökhan Yüce birinciliğe, Seyran Güneş ikinciliğe ve Fatih Olak üçüncülüğe ulaştı.

12K kadınlarda Cevriye Akkurt birinci, Tuğba Koç ikinci, Aylin Bütün üçüncü oldu. Yarışı erkeklerde Mehmet Aydıngör birinci, Utku Çiçek ikinci, Fatih Karcı üçüncü sırada bitirdi.

6K kadınlarda Hamide Nur Tekdemir birinciliği, Elif Gökçe Avcı Ataman ikinciliği, Dilara Sultan Zeytinoğlu üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde Metin Şimşek birinci, Ababekir Karanal ikinci, Alican Aktürk üçüncü oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, maratonun geleneksel hale geldiğini söyledi.

Kasapoğlu, "Bu yarışlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının uzantısı. Dolayısıyla burada 7'den 70'e herkes dün ve bugün koşmaya devam etti. Valiliğin destekleri burada yüksek. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Spor

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