10. Bizim Çocuklar Satranç Şampiyonası Eskişehir İl Elemeleri yapıldı

10. Bizim Çocuklar Satranç Şampiyonası Eskişehir İl Elemeleri, koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyona, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu Satranç Salonu'nda yapıldı. Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar şampiyonaya katılım sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, il elemelerinde dereceye girerek Eskişehir'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanan çocukları tebrik edip, başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı