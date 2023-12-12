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1 yıl önce uyarmıştı! Josef de Souza, hakeme yumruklu saldırı sonrası yine aynı mesajı paylaştı

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza, Hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğramasının ardından 2022'de yaptığı ve adeta bugün yaşanacakları özetlediği "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" sözlerini kırık kalp emojisiyle tekrar paylaştı.

İki kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve avaneleri adliyeye sevk edilirken, 2022'de yaptığı paylaşımla bugün yaşanacaklar konusunda uyarıda bulunan Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza hakeme yumruklu saldırı sonrasında sözlerini kırık kalp emojisiyle yeniden paylaştı.

HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere yığılan Meler'in gözü morarırken yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SKANDAL OLAY AKILLARA JOSEF'İN SÖZLERİNİ GETİRDİ

Türk futbolunu rezil eden Koca ve beraberindeki 2 kişi adliyeye sevk edilirken, yaşanan skandal akıllara Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'nın 2022 yılındaki sözlerini getirdi.

1 yıl önce uyarmıştı! Josef de Souza, hakeme yumruklu saldırı sonrası yine aynı mesajı paylaştı

"BENİ HATIRLAYACAKSINIZ"

Maçta Ankaragücü'lü holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldırmıştı. Josef De Souza da kendisini ve takım arkadaşları korumak için holigana tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü. Olay sonrası bir paylaşım yapan Josef de Souza "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" demişti.

KIRIK KALP EMOJİSİYLE TEKRAR PAYLAŞTI

Josef de Souza, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası 2022'deki sözlerini kırık kalp emojisiyle tekrar paylaştı.

1 yıl önce uyarmıştı! Josef de Souza, hakeme yumruklu saldırı sonrası yine aynı mesajı paylaştı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Josef de Souza Faruk Koca Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

slim shady:

Birde josef böyle bir maçta ceza almıştı. Şaka gibiyiz.

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