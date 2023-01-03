1. Lig ekibi çok büyük oynuyor! Galatasaray'ın kalbini söküp alıyorlar

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip oldu. Babel'e yıllık 900 bin euro ödeyen İstanbul ekibi, bu sezon sarı-kırmızılılara birçok maçta 3 puan kazandıran Fransız golcü için 1 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon Galatasaray'ın birçok maçta kurtarıcısı olan Bafetimbi Gomis, Spor Toto 1. Lig'in yolunu tutabilir. Eyüpspor, deneyimli golcü için harekete geçti.

1 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Fanatik'te yer alan habere göre, 1.Lig'in zirvesinde yer alan Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Babel'e 900 bin euro ödeyen İstanbul ekibi, Fransız golcü için 1 milyon euroyu gözden çıkardı.

GOMIS'İN KARNESİ

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.