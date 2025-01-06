Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ve Ümraniyespor'un golsüz berabere kaldığı maça Mustafa Yumlu'nun hakemle yaşadığı ilginç anlar damgasını vurdu. Maçın son dakikalarında Yumlu, hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulunurken, hakemin elinin cebine gitmesi üzerine "Hocam sınırdayım aman yapma" dedi. Ancak Yumlu'nun çabaları işe yaramadı ve hakem Kolak, tecrübeli stopere sarı kart gösterdi.

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldığı maçta Mustafa Yumlu'nun hakemle olan görüntüsü gündem oldu.

HAKEME YALVARDI AMA İŞE YARAMADI

Bu maçın son dakikalarında ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Erzurumspor FK'nin deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, bir pozisyon sonrası hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulundu. O anda hakemin eli cebine giderken Erzurumspor kaptanı, Kolak'a sarılarak "Hocam sınırdayım aman yapma" dedi. Yumlu'nun kart görmeme çabaları işe yaramadı ve müsabakada tek sarı kart gören isim Mustafa Yumlu, bir sonraki hafta oynanacak Şanlıurfaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Erzurumspor FK, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı. 1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

İşte o anlar;

1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardıGörüntü: beIN SPORTS

1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardıGörüntü: beIN SPORTS

1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardıGörüntü: beIN SPORTS

1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

IBAN'a para gönderecekler dikkat! EFT ücretlerine dev zam
img

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
img

Kendisini tebrik etmek isteyen o ismi görmezden geldi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

hakemi dikizledi mübarek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.