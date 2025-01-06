1. Lig'de ilginç anlar! Deneyimli futbolcu hakeme yalvardı

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldığı maçta Mustafa Yumlu'nun hakemle olan görüntüsü gündem oldu.

HAKEME YALVARDI AMA İŞE YARAMADI

Bu maçın son dakikalarında ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Erzurumspor FK'nin deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, bir pozisyon sonrası hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulundu. O anda hakemin eli cebine giderken Erzurumspor kaptanı, Kolak'a sarılarak "Hocam sınırdayım aman yapma" dedi. Yumlu'nun kart görmeme çabaları işe yaramadı ve müsabakada tek sarı kart gören isim Mustafa Yumlu, bir sonraki hafta oynanacak Şanlıurfaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Erzurumspor FK, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı. 1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

İşte o anlar;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS