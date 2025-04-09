1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece futbolda değil, tüm branşlarda yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1 haftada sarı-lacivertlilere karşı farklı kulvarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanmasını bildi.

4'TE 4 YAPTILAR

Cimbom; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve esporda ezeli rakibine karşı oynadığı tüm derbileri kazandı.