Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Gözler bu zirvede! İşte Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı

1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, son 1 haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve espordaki derbilerde zafere ulaştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece futbolda değil, tüm branşlarda yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1 haftada sarı-lacivertlilere karşı farklı kulvarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanmasını bildi.

4'TE 4 YAPTILAR

Cimbom; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve esporda ezeli rakibine karşı oynadığı tüm derbileri kazandı.

  • 2 Nisan: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.
  • 7 Nisan: Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk etti ve sahadan 59-53 kazandı.
  • 8 Nisan: Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahce karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
  • 9 Nisan: Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

Yapıdır yapı :))))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkozanli sükrü:

aman ne buyuk basari imis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.