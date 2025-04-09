1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı
Galatasaray, son 1 haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve espordaki derbilerde zafere ulaştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece futbolda değil, tüm branşlarda yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1 haftada sarı-lacivertlilere karşı farklı kulvarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanmasını bildi.
4'TE 4 YAPTILAR
Cimbom; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, voleybol ve esporda ezeli rakibine karşı oynadığı tüm derbileri kazandı.
- 2 Nisan: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.
- 7 Nisan: Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk etti ve sahadan 59-53 kazandı.
- 8 Nisan: Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahce karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
- 9 Nisan: Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti.